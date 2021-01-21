Сегодня начинается сказочная неделя

Согласно народному календарю, 21 января будет отмечаться день преподобного Емельяна-исповедника, жившего в девятом веке. На Руси в Емельянов день принято угощать кума с кумою, чтобы дети в семье были здоровы. Кум и кума, приходя в гости, приносили в подарок кусок мыла и полотенце, вручая их со словами: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника». Применять подарки следовало при первом купании ребенка.

От Емельяна-перезимника возникла на Руси поговорка «мели, Емеля, твоя неделя». Она произошла от обычая рассказывать сказки и истории в длинные зимние вечера. В народе Емельянова неделя традиционно почиталась как сказочная.

Екатеринбург, Александра Столицына

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

Екатеринбуржцы завалили Instagram Орлова жалобами на нечищеные улицы (СКРИНЫ). / Судебный спор Шибанова и Румянцева затягивается: назначена еще одна медэкспертиза. / Международный пассажиропоток в Кольцово снизился на 84%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»