В Свердловской области снизилась заболеваемость коронавирусом

В Свердловской области снизилось число заражений Covid-19. За прошедшие сутки в регионе подтвердили 378 новых случая коронавируса (в предыдущий раз было 390).

Общее количество заболевших – 65 970 человек. Официально за последние 24 часа зарегистрировано 18 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 1839 свердловчан.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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