Мэрия Екатеринбурга обратилась в Telegram, чтобы заблокировать фейковый аккаунт Алексея Орлова

Администрация Екатеринбурга обратилась в Telegram с просьбой заблокировать канал «Алексей Орлов glava.ekb», публикующий новости якобы от имени врио главы города. Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Виктории Мкртчян, отвечая на вопросы депутатов во время заседания комиссии по безопасности ЕГД.

Обеспокоенность по поводу появления фейкового telegram-канала проявил народный избранник Владимир Стругов. «Я считаю неприемлемым, чтобы кто-то глумился над исполняющим обязанности главы Екатеринбурга», – заявил он.

Виктория Мкртчян рассказала, что фальшивый аккаунт врио главы города отследили спустя сутки после его появления. Пресс-служба администрации оповестила журналистов о нем, чтобы не допустить ссылок на недостоверный источник информации. «Кроме того, мы написали письмо владельцам сети Telegram. К сожалению, страница до сих пор не заблокирована. От сети пока не поступило никакого ответа», – сообщил пресс-секретарь. Стругов потребовал продолжить эту работу.

Фейковый telegram-канал Алексея Орлова появился 30 декабря одновременно с регистрацией официальной страницы Алексея Орлова в Instagram с похожим названием glava.ekb (у чиновника также есть личная страница в соцсети, доступ к которой ограничен). На данный момент фейковый канал имеет 94 подписчика, передает корреспондент РИА «Новый День». В основном в нем публикуется информация о кандидатах на мэрский конкурс и различные слухи из аппаратной жизни городской администрации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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