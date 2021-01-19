Теперь не потеряются – в ТЦ «Радуга-парк» для детей внедрили специальные браслеты

Специальные браслеты безопасности введены в ТЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге. Теперь родители, опасающиеся потерять ребенка в толпе, могут быть спокойны – надев на ребенка такой браслет, они могут быть уверены – служба безопасности поможет семье воссоединиться.

«В ТРЦ для безопасности маленьких гостей и спокойствия их родителей появились браслеты, на которых можно написать свой номер телефона для связи. Такие браслеты всегда доступны на информационной стойке. Если ребенок заблудился, то сотрудники службы охраны или другие посетители центра смогут позвонить его родителям и сообщить где малыш», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе холдинга «Форум-групп».

Добавим, что теме безопасности посетителей ТРЦ «Радуга Парк» руководство компании «Форум-групп» (девелопер проекта) традиционно уделяется большое внимание. Так, например, на протяжении нескольких лет торгово-развлекательный центр неизменно входит в число лучших по безопасности ТРЦ в Екатеринбурге.

В здании и по периметру установлено несколько десятков камер видеонаблюдения, одновременно в ТРЦ находится 27 работников службы безопасности. Каждый год в «Радуге Парк» для персонала проводятся учения по антитеррористической и противопожарной безопасности с привлечением МЧС России – это от 50 до 70 учений.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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