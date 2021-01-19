Количество больных коронавирусом, проходящих лечение дома, снизилось на 9 тысяч

Новогодние праздники не вызвали в Свердловской области всплеска заболеваемости коронавирусом, констатировали в региональном оперштабе. Напротив, за последний месяц наблюдается небольшое снижение количества амбулаторных пациентов с Covid-19, которые лечатся дома: с 24 тысяч их число сократилось до 15,5 тысячи человек.

«Мы говорим, что ситуация кардинально не ухудшилась. Прошло 10 дней с новогодних каникул, праздников, и мы, к счастью, не получили скачка заболевания. Более того – если сравнить уровень сегодня и в неделю до Нового года, то можем констатировать незначительное снижение заболеваемости, – прокомментировал сегодня на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. – К числу позитивных факторов хотел бы отнести, что продолжается освобождение коек в стационарах. Количество амбулаторных больных тоже уменьшилось. Месяц назад мы одномоментно на дому наблюдали 24 тысячи человек, сейчас – 15,5 тысячи человек».

По данным чиновника, сейчас 2000 коек в ковид-госпиталях уже перепрофилировали под плановый прием больных. Речь идет о нейрохирургическом корпусе больницы № 40, хирургии областной больницы № 1, некоторых больницах в территориях, например, в Сысерти.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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