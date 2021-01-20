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Среда, 20 января 2021, 09:18 мск

Новости Екатеринбург

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Санврачи дали совет по выбору безопасной незамерзайки

Свердловское управление Роспотребнадзора напомнило водителям, что недобросовестные производители стеклоомывающих жидкостей используют метиловый спирт, обладающий слабым запахом и низкой ценой.

Применение такого средства ведет к тому, что в салоне автомобиля могут накапливаться опасные концентрации паров этого вещества, что вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей.

Постановлением главного государственного врача РФ от 11.07.2007 № 47 использование метанола в средствах по уходу за автотранспортом запрещено.

Поэтому санврачи советуют приобретать незамерзайку только в установленных местах торговли. С начала 2018 г. по декабрь 2020 года свердловские санврачи проверили 376 магазинов, и в 55 из них нашлась стеклоомывающая жидкость с метанолом.

Среди производителей опасных средств – ООО «Байкал Аква», Екатеринбург; ООО «Альмэкс», Москва; ООО «ИнтерТорг», Москва; ООО «ТД Вымпелторг», Москва; ООО «Регион-С», Нижегородская область, Дзержинск; ООО «Мастер-Аква», Ковров; ООО «Киров Автохим», Киров; ООО «ЕвроХимГрупп», Ульяновск и другие. Продавцам и производителям назначены штрафы на общую сумму порядка 2,5 млн. рублей, судами конфисковано свыше 4,7 тыс. литров стеклоомывающей жидкости.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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