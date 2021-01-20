Родителей Екатеринбурга пугают сообщениями о маньяке, нападающем на детей

В родительских чатах распространяются сообщения о якобы появившемся в районе автовокзала маньяке. Говорится, что он уже напал на двух девочек и мальчика. В полиции проверяют сведения, поступившие от граждан.

«Добрый день! Из достоверного источника: Сейчас на работе обьявили, что маньяк появился в районе гимназий 70 и 75 ошивается! Было уже 3 нападения на девочку из 2 класса, из 5 класса и на мальчика. Вдруг у кого-то знакомые ходят в этом районе в школы, чтоб были предупреждены. Район автовокзала. Последнее нападение было позавчера на Фрунзе 75», – такое сообщение облетает сегодня родительские чаты в Екатеринбурге (орфография и пунктуация сохранены).

При этом указанные в тексте учебные заведения находятся не рядом. Одна из них – гимназия № 70 – действительно расположена недалеко от улицы Фрунзе в районе Автовокзала. Но «гимназия № 75» – это школа на улице Восточной.

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что сотрудники полиции проверяют поступившую от граждан информацию. «Всех, кто располагает какими-либо сведениями по данному факту, просят сообщать в полицию по телефонам 356-42-05, 294-14-94 либо 102», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

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