Коронавирусная сводка: 16 умерших, 389 зараженных

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 389 пациентов, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего в регионе с момента начала распространения инфекции такой диагноз поставили 66 359 жителям региона.

За последние 24 часа вирус унес жизни еще 16 человек. По этому показателю регион находится на восьмой позиции в стране. Всего жертвами НКИ на Среднем Урале стали 1855 человек. Выписаны из больниц за последний день 397 жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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