Екатеринбург попал в топ-10 самых оптимистичных городов России

Екатеринбург вошел в топ-10 городов России, где живет больше всего оптимистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Zoom Market в регионах страны. Респондентам задавали четыре вопроса: в любой жизненной ситуации вы пытаетесь найти положительную сторону? Считаете ли вы, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт, знание или урок? В сложной жизненной ситуации вы часто жалуетесь на неудачное стечение обстоятельств? Вас больше заботит прошлое или будущее?

Самыми оптимистичными оказались жители Краснодара, Москвы и Томска. На четвертом, пятом и шестом месте рейтинга – Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург. Десятку замыкают Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток и Севастополь. Во второй десятке – Самара, Белгород, Чита, Волгоград, Красноярск, Брянск, Уфа, Ростов-на-Дону, Саратов, Челябинск, Саранск, Пермь и Омск.

«Положительную сторону в любой жизненной ситуации пытаются найти лишь 29% опрошенных, а то, что неудачи и трудности помогают получить полезный жизненный опыт, считают 46% респондентов, попавших в выборку. Лишь 18% респондентов привыкли жаловаться на неудачное стечение обстоятельств, но при этом прошлое заботит 54% опрошенных больше, чем будущее», – сообщили в пресс-службе исследовательского центра.

Екатеринбург, Елена Сычева

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