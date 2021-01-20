В Свердловской области восстанавливают храм Святой Екатерины (ФОТО)

В Первоуральске Свердловской области восстанавливают храм Святой Екатерины – работы проводятся при поддержке Фонда святой Екатерины по инициативе председателя совета благотворительной организации Игоря Алтушкина. На территории комплекса возвели крестильную часовню, а теперь проводятся работы по утеплению фасада «Дома милосердия», где постоянно живут пять человек, а нуждающиеся получают социально-реабилитационную помощь, ночлег и горячее питание. Уже завершен этап строительных работ по утеплению фасада первого этажа, устранена повышенная влажность, а во внутренних помещениях, кухне и трапезной удалена плесень на стенах, оштукатурены все стены.

«Первую зиму нам удалось пережить благодаря нашей котельной, но стены накапливали сырость, промерзали и покрывались плесенью. Сейчас участники нашей социальной программы, которая реализуется архиерейским подворьем, могут полноценно жить и чувствовать себя комфортно в стенах «Дома милосердия». Благодаря поддержке со стороны Фонда святой Екатерины были обустроены кухня и трапезная, для которых закуплено недостающее оборудование, – поделился настоятель храма Святой Екатерины в Первоуральске отец Иаков. – Это не первая помощь со стороны фонда. До этого нам помогали в приобретении облицовочного кирпича для крестильной часовни церкви Святой Екатерины».

Сегодня продолжаются работы по укладке утеплителя и облицовке сайдингом на уровне второго этажа, где располагаются комнаты для проживания и ночлега для 20 человек. Кроме того, здесь помогают женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Несмотря на пандемию, председатель совета фонда Игорь Алексеевич Алтушкин и наши учредители системно помогают в восстановлении церквей и храмов. Сейчас ведется большая работа в Верхотурье и в храме Николая Чудотворца в Каменноозерске», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что учредители фонда вместе с правительством Свердловской области уже несколько лет занимаются реконструкцией Свято-Николаевского мужского монастыря и других достопримечательностей Верхотурья. Кроме того, фонд участвовал в восстановлении храма Успения Пресвятой Богородицы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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