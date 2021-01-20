Свердловчане стали меньше травиться алкоголем

Жители Свердловской области фиксируется меньше случаев отравления спиртным. По сравнению с показателями 2019 года число пострадавших сократилось почти на 30%. Всего диагноз «острое отравление алкоголем» за прошедший год поставили 998 обратившимся. Данные опубликованы региональным управлением Роспотребнадзора.

Больше всего отравившихся в возрастной группе от 36 до 54 лет (39%), на втором месте люди старше 55 лет (19,8%), на третьем – молодежь (16,6%). Почти четверть всех случаев приходится на несовершеннолетних (24,7%), причем 107 человек из них (10,7%) – дети до 14 лет.

В ведомстве отметили, что смертность от отравления спиртными напитками также снизилась. В 2020 году от этого умерли 269 жителей региона. Это на 12% меньше, чем в 2019-м.

Екатеринбург, Анна Темрук

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