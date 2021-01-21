ДТП в Екатеринбурге: столкнулись автобус и трамвай, а пострадала водитель легковушки (ФОТО)

Тройное ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Титова у дома № 48: автобус столкнулся с трамваем, после чего его отбросило на легковой автомобиль. Авария случилась вечером 20 января.

Водитель автобуса «ПАЗ» маршрута № 077 поворачивал с улицы Титова на Ферганскую, не пропустил трамвай маршрута № 1 и столкнулся с ним. После этого автобус отбросило назад на автомобиль «Черри», – сообщили «Новому Дню» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадала водитель «Черри» – 55-летняя жительница Екатеринбурга. Бригада скорой помощи осмотрела женщину на месте происшествия. По предварительной информации, у нее диагностирована травма колена и ушиб грудной клетки, от госпитализации она отказалась. Водители и пассажиры автобуса и трамвая не пострадали.

Автобусом «ПАЗ» управлял 38-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Он пояснил, что при повороте направо на улицу Ферганскую не посмотрел по сторонам и не заметил движущийся трамвай.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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