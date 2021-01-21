В Свердловской области выявлено 392 новых случая коронавируса и 17 смертей

За последние сутки в Свердловской области выявлено 392 случая коронавируса, из них 148 – в Екатеринбурге. От вируса скончались еще 17 человек.

«Состояние 510 госпитализированных оценивается как тяжелое, 315 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 211 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 643. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 402 человека», – сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших составляет уже 66 751, число смертей увеличилось до 1872.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 21.01.21

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