Студенты УрФУ будут учиться в смешанном формате

С 15 февраля студенты УрФУ частично вернутся в учебные аудитории. Об этом заявил ректор вуза Виктор Кокшаров.

«Весенний семестр в университете начнётся в гибридном формате: с 15 февраля потоковые лекции будут проходить дистанционно, практические занятия – в вузовских аудиториях и лабораториях», – сказал ректор УрФУ.

В вузе добавили, что расписание занятий может измениться в связи с эпидемиологической ситуацией на Среднем Урале.

Екатеринбург, Анна Темрук

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