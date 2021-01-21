Жители Екатеринбурга могут проголосовать за парк, который благоустроят в 2022 году

На официальном сайте мэрии Екатеринбурга сегодня началось голосование за парк, который будут благоустраивать в первую очередь. Оставить голос горожане могут в течение одной недели. Среди вариантов: парки в Солнечном, Академическом, на Уралмаше, сад Энгельса и сквер «Опалихинский».

Голосование продлится на портале екатеринбург.рф до 09:00 28 января. Перечень парков был сформирован в декабре 2020 года по итогам опроса жителей Екатеринбурга. С сегодняшнего дня каждый может выбрать из пяти вариантов только один.

– «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный;

– парк «Преображенский» на проспекте Академика Сахарова;

– сквер «Опалихинский» на улице Опалихинской;

– летний парк «Уралмаш» в границах улиц Машиностроителей, Кировградской, Красных Борцов;

– сад «имени Ф. Энгельса» в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса.

Для того чтобы ваш голос учли, нужно оставить адрес электронной почты. Парк, который станет победителем голосования, благоустроят за счет городского бюджета в 2022 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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