Программирование, мастерская, скалодром: в Академическом построят дом творчества для детей и родителей (ФОТО)

В Академическом, новом восьмом районе Екатеринбурга, появится Дом творчества, в котором будут спортивные секции, мастерские, курсы по программированию, театральные курсы и многое другое. Это будет в первую очередь детский культурный центр, но часть секций будет предназначена для совместного досуга детей с родителями, а некоторые – просто для взрослых. Предполагается, что на стройку деньги выделит областной бюджет и, как очень рассчитывает мэрия, Федерация. Что из себя будет представлять этот объект и когда он появится, сегодня на выездном заседании ЕГД обсудили депутаты, чиновники и представители АО «РСГ-Академическое».

Досуговый центр расположится в Преображенском парке, рядом с Благовещенским храмом Святых Божиих строителей. «Здесь гектар земли, будет два этажа общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Дворец детского творчества может быть по размерам как современная школа, которые в Академическом построили. Под крышей этого Дворца творчества может заниматься, как в школе, более тысячи ребят. А главное, нам удалось с администрацией города под одной крышей свести три ведомства: департамент образования, у них «Кванториум» будет расположен, управление культуры – школа искусств со своими направлениями и управление по развитию спорта – соответственно, детская спортивная школа с определенными направлениями», – рассказал депутат гордумы Михаил Матвеев.

Михаил Матвеев

«Когда мы в департаменте образования взялись за разработку концепции, мы пришли к выводу, что Дом детского творчества – слишком усеченное название для такого центра. Есть предложение называть его культурно-образовательный центр с рабочим названием «Академ и я», – рассказал начальник городского департамента образования Константин Шевченко. Он более подробно описал досуговый центр, состоящий из трех модулей.

Константин Шевченко

Модуль «Образование» подразумевает под собой открытие детского технопарка «Кванториум» и создание образовательных программ для взрослых. В культурной части кроме школы искусств будут работать творческие мастерские, кинозал, а в спортивной части – йога, гимнастика, скалодром, шахматный клуб и другие секции. Но главное – это даже не разнообразие секций, а то, как они будут организованы. В центре будет коворкинг-зона для совместного творчества взрослых и детей, мастерские, где можно будет что-то изготовить на 3D-принтере, а библиотеки по задумке будут не просто книгохранилищами, а центрами встреч с писателями и другими известными людьми. При этом администрация планирует наполнить центр всеми видами досуга, но организовать их так, чтобы ребенок мог попробовать их по максимуму. «По идее, дети должны попробовать все направления, потому что, вы знаете, бывает, родители думают: мальчик хорошо играет на скрипке. А он вдруг находит себя в техническом творчестве», – отметил главный по образованию в Екатеринбурге.

Участники заседания

«Как вы знаете, идет работа по созданию восьмого района города, уже большой путь пройден. Мы запрашивали информацию в Ленинском и Верх-Исетском районах, сколько живет человек на той территории, которая войдет в состав Академического района. Получилось 103 тысячи человек, из них 30 тысяч – это дети – ни в одном другом районе такого больше нет. В школах занятия идут в две смены, дополнительное образование на территории школ невозможно. А это будет уникальное здание, пока к нему ни одно название не прилипло, но хотелось бы, чтобы это был бренд, узнаваемый во всем Екатеринбурге, области, а может даже и России. Есть мечта запустить его к 300-летию города», – заметил Михаил Матвеев. По его словам, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов с проектом знаком, он его одобрил и пообещал ходатайствовать о включении его в федеральную программу. Но для этого необходимо оформить проектную документацию. Многие социальные объекты в Академическом строятся в рамках государственно-частного партнерства, застройщик берет на себя расходы по созданию проектной документации. Для этого объекта бизнес также готов выделить деньги.

Николай Зуев

«Это один из самых значимых проектов, помимо школ и детсадов, под него выбрано место в парке рядом с Патрушихой. Мы практики, не только застройщики, а скорее, инвесторы, и мы понимаем, что вопрос финансирования определяющий. Все мы хотим лучшего детям. В Академическом налажена образцовая модель государственно-частного партнерства, когда застройщик понимает потребности населения. Мы вкладываемся [в соцобъекты], чтобы обеспечить комфорт для жильцов. Мы центр спроектируем, но основное строительство будет идти за счет бюджетов разных уровней. Если взять последнюю школу, которая сейчас строится, в 10-м квартале, то она обошлась в 1 млрд 106 млн рублей, по 47 тысяч рублей за квадратный метр. То есть стоимость строительства этого объекта [Дома творчества], исходя из того, что его площадь пока обозначена на уровне 13 тыс. кв. м, составит 609 млн. Мы готовы проектировать, но надо понимать, сколько вы готовы строить», – прокомментировал генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев. Корреспонденту «Нового Дня» он уточнил, что создание проектной документации обойдется компании примерно в 20 миллионов рублей, но нужно понимать, что власти смогут добиться финансирования строительства.

Екатерина Сибирцева

По мнению замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерины Сибирцевой, деньги на строительство центра в Академическом будут. Есть вопросы, в какую именно программу заявляться – по направлению культуры, образования или спорта. Но скорее всего, это будет образовательная программа. А чтобы попасть в федеральную программу, нужно подготовить проект к июню. Депутат ЕГД и директор УК «Академическая» Николай Смирнягин предложил по итогам сегодняшнего выездного совещания установить контрольную дату запуска объекта – июль 2023 года. Народные избранники проголосовали за то, чтобы принять к сведению и отразить в протоколе все прозвучавшие сегодня предложения.

Николай Смирнягин

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