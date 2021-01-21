Плохо знающий дорогу гость ушел в магазин в -30 и потерялся в лесу

Чуть не замерз насмерть 40-летний мужчина, который приехал в гости к своему другу в поселок Бокситы, а потом пошел в магазин и заблудился.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о том, что возле поселка Бокситы в районе песчаного гравийного карьера в лесу потерялся человек, поступило в полицию от оператора Единой диспетчерской службы 112. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС Павла Свирида и Дмитрия Белоусова. Полицейские выяснили, что за помощью в розыске своего друга к работникам карьера обратился местный житель. По его словам, мужчина приехал к нему в гости из Североуральска и плохо ориентировался на местности. Выйдя из дома приятеля в магазин, спустя час гость так и не вернулся. Друзья потерявшегося заявили об инциденте в диспетчерскую службу и попытались самостоятельно найти пропавшего, однако их усилия не увенчались успехом.

Полицейские понимали, что времени у них мало, так как на улице очень холодно. Вооружившись фонариками, инспекторы пошли по следам заблудившегося уральца. Через два часа, пройдя около 10 км, полицейские обнаружили потерявшегося мужчину. Он стоял под деревом, сильно замерз и уже не мог самостоятельно двигаться. Чтобы согреть гражданина, инспекторы развели костер, а потом стали выводить его к автодороге на сигналы громкоговорителя, которые подавали сотрудники МЧС.

Мужчину отвезли в ЦГБ Североуральска. Врачи диагностировали у него общее переохлаждение легкой степени и оказали необходимую помощь. После этого полицейские отвезли «туриста» домой в Североуральск. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Североуральск, Елена Владимирова

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