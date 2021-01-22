Цирк заплатит более 500 тысяч рублей семье девочки, порезавшейся в туалете

Девочке, получившей травму в туалете Екатеринбургского цирка, присудили 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, еще 200 тысяч – ее родителям, и еще – свыше 37 тысяч рублей в качестве возмещения вреда здоровью.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, 25 декабря 2019 года 12-летняя девочка вместе с мамой и другими родственниками была в цирке на новогоднем представлении. На первом этаже они получили новогодние подарки, после чего ребенок пошел в туалет. Пол в кабинке был мокрый, девочка поскользнулась и, чтобы не упасть, оперлась на сливной бачок, который упал и раскололся. Не удержавшись, девочка упала и рукой попала на осколки разбитого бачка.

Бригада скорой помощи увезла ребенка в больницу, где ему поставили диагноз «резаная рана правой кисти с полным повреждением сухожилий поверхностного грубого сгибателей 2 пальца срединного нерва», как сообщается в пресс-релизе прокуратуры. Девочке сделали операцию.

По результатам проверки прокуратура района направила в Ленинский районный суд исковое заявление о взыскании с Екатеринбургского Государственного цирка в пользу ребенка выплаты в качестве возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, причиненного ребенку, а также родителям несовершеннолетней. Суд удовлетворил иск с учетом изменений, внесенных Свердловским областным судом по результатам апелляционного рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

В конкурсе на пост мэра Екатеринбурга примет участие экс-министр экономики. / Александр Ковальчик стал врио главы Среднеуральска. / Снова ночной пожар на Сортировке: 52 человека спасены, трое пострадали (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»