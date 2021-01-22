В Екатеринбурге скончался директор гимназии имени Дягилева

В Екатеринбурге скончался директор гимназии № 8 имени Дягилева Андрей Кадочников. Коллеги говорят, что его уход – невосполнимая потеря для системы образования.

Информацию о смерти Кадочникова подтвердили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга. Ему было 57 лет. «Замечательный человек и достойный руководитель. Это большая потеря для системы образования. Выражаем соболезнования родным и близким Андрея Леонидовича», – отметили в департаменте.

Директором «Дягилевки» Андрей Кадочников стал в мае 2016 года, общий стаж педагогической деятельности – 30 лет. Педагог был награжден многими профессиональными премиями и наградами.

В соцсетях и на форумах бывшие ученики и коллеги сегодня вспоминают, что Андрей Леонидович был очень харизматичным педагогом, добрым и умным, его называют талантливым и неравнодушным руководителем, прекрасным человеком.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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