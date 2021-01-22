В Свердловской области за пять дней от Covid-19 скончались 86 человек

В Свердловской области сохраняется высокая смертность больных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 18 летальных исходов, а с начала недели от болезни скончались уже 86 человек (статистика свердловского оперштаба за последние пять дней).

Динамика заражений Covid-19 также почти не меняется. За сутки было выявлено 385 новых случаев коронавируса (в Екатеринбурге +233). Свердловская область занимает шестое место в России по распространению инфекции. Число выписанных после лечения пациентов составило 397 человек.

По данным регионального оперштаба, состояние 495 пациентов оценивается как тяжелое, 326 из них находятся в реанимации, в том числе 213 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 2 643.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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