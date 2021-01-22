На Урал привезли мужчину, который 18 лет назад зарезал в драке ветерана чеченской войны

В Свердловской области будут судить 59-летнего мужчину за преступление 18-летней давности. В 2002 году он зарезал 22-летнего парня из-за сделанного замечания. Почти два десятка лет убийца скрывался, его нашли в одной из южных республик, где он проживал по поддельному паспорту. Мужчину этапировали на Урал, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В ночь на 29 августа 2002 года в кафе в деревне под Тугулымом компания отмечала годовщину свадьбы одного из сельчан. Как сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, молодой человек служил в горячей точке на Северном Кавказе в пограничных войсках, был ранен, вернулся домой и женился. В компании отмечавших была девушка, которую оскорбил 41-летний мужчина. Парень за нее заступился, завязался конфликт, но более старший сам предложил помириться. Мужчины подошли к машине, пожали друг другу руки, а после обвиняемый незаметно достал нож и ударил 22-летнего парня в грудь. Затем он сел за руль и скрылся. Молодой человек погиб, нож попал ему в сердце.

По данным СУ СК по Свердловской области, еще в тот год прокуратура возбудила уголовное дело, убийцу пытались найти, дело приостановили, фигуранта объявили в федеральный розыск. В 2020 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи получили информацию от полицейских, что преступник может скрываться под личностью другого человека в южном регионе. Его задержали. Мужчина дожидается суда под стражей.

Тугулымский район, Людмила Прокофьева

Тугулымский район. Другие новости 22.01.21

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