ЕВРАЗ начал строительство новой площадки по производству железнодорожных колёс

Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис», приступили к первому этапу строительства нового производства железнодорожных колес на территории особой экономической зоны «Титановая долина».

Его открытие станет еще одним шагом в повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области и ОЭЗ, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

На участке в 11 гектаров начаты работы по подготовке территории к возведению основных корпусов и линий современного производства, проводится планирование площадки, устройство временных дорог, подготовка к фундаментным работам. Первые фундаменты здесь планируется заложить уже в марте 2021 года.

«Совместно с нашими партнерами из «Рейл Сервис» мы создадим в «Титановой долине» современное технологичное производство качественных цельнокатаных железнодорожных колес, – рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Это будет один из самых масштабных индустриальных проектов Свердловской области».

«Сегодня легли первые кубы грунта в площадку, дальше пойдет стройка – это работа для наших строительных компаний, производство строительных материалов, заработная плата, оборудование, которое частично тоже будет произведено на Урале. Это эффект от прямых инвестиций. Дальше мы получаем рабочие места, хороший технологический комплекс и увеличение налоговых поступлений. Естественно, эти налоги идут на улучшение качества жизни всех уральцев, что является главной задачей, обозначенной губернатором Евгением Куйвашевым», – отметил и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

«Мы рады принимать участие в таком технологичном и интересном проекте, уверены, что уже в 2023 году получим со стана конкурентоспособную продукцию, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Реализация проекта стала возможной, в том числе, благодаря принятому решению ОАО «РЖД» и Правительства Свердловской области о строительстве железнодорожных путей к ОЭЗ «Титановая долина»» – отметил владелец компании «Рейл Сервис» Сергей Гущин.

В возведение завода будет вложено около 16 млрд рублей, создано 425 новых рабочих мест. Мощность создаваемого предприятия – 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на начало 2023 года.

Новое производство будет построено с применением передовых технологий и оборудования. Основными поставщиками оборудования выступают мировые и российские производители. Технологическое оборудование прессопрокатной линии поставит австрийская компания ANDRITZ MAERZ, линии по механической обработке колес – немецкая компания Niles-Simmons Hegenscheidt (NSH). Агрегаты для контроля качества продукции будут выполнены российской компанией «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова».

Предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу – сейчас ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ, колесная продукция комбината широко известна и на мировом рынке.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

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