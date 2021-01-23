Сводки коронавируса в Свердловской области: 390 новых случаев, 17 смертей

В Свердловской области за последние 24 часа зафиксировано 390 новых случаев коронавируса. В больницах умерло 17 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, а всего вирус унес жизни уже 1907 свердловчан.

Число выписанных пациентов в регионе несколько увеличивается – за сутки выздоровели 400 человек, что больше вновь заболевших на 10 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.21

ЕВРАЗ начал строительство новой площадки по производству железнодорожных колёс. / Политолог: «Действия полиции завтра могут быть жесткими». / «ВКонтакте» блокируют страницы штабов Навального. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»