В центр Екатеринбурга стягиваются силы полиции и Росгвардии (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня запланировано шествие сторонников оппозиционера Алексея Навального. Акция не согласована с властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за час до начала протестного мероприятия в центр города стягиваются силы полиции и Росгвардии. Около ККТ «Космос» стоит не менее пяти машин ППС, также пригнана спецтехника. Полицейские стоят возле автомобилей. На улицах пока спокойно, встречаются только прохожие.

Рядом со стадионом «Динамо», откуда должно начаться шествие «навальнистов», также много полицейских машин и автобусы с бойцами ОМОН. Правоохранители в полном обмундировании – на них шлемы и защитная экипировка.

Накануне территориальные отделы полиции через соцсети предупреждали о недопустимости участия в несанкционированных акциях протеста.

Екатеринбург, Анна Темрук, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.21

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