В Путинграде на митинг за Навального вышло более 2000 человек (ФОТО)

Митинг в поддержку Алексея Навального собрал сегодня в Нижнем Тагил более двух тысяч человек. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, несмотря на 35 градусов мороза, к двум часам дня люди собрались у местного торгового центра с плакатами. Многие из них – на английском языке. Участники несанкционированного мероприятия кричали «Свободу!», «Позор ФСБ! Позор полиции!» и т.д.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», порядок на митинге охраняет более двух сотен полицейских. В неформальной беседе они сообщают, что в толпе есть агрессивно настроенные люди и за мирный исход событий сейчас ручаться сложно.

Постояв у торгового центра, тагильчане двинулись по центру города в сторону мэрии. Сейчас толпа стоит под окнами ратуши. В толпе отчетливо звучат призывы «брать мэрию». Однако пока никаких задержаний не производится.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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