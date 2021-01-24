На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается резкое потепление

После продолжительных морозов в Екатеринбурге с понедельника заметно потеплеет. По данным Гидрометцентра, завтра днем ожидается 0…-2, ночью -16..-18. Во вторник будет 0…-2 и небольшой снег, ночью температура опустится на два градуса.

Со среды до субботы заморозков, по прогнозу синоптиков, ожидать не стоит. В разные дни будет -2…-9, ночью -5…-15.

В Свердловской области в начале недели в светлое время суток 0…-5, на крайнем севере -17…-22, в темное -8…-32. Но уже ко вторнику в некоторых городах региона будет наблюдаться плюсовая температура +2…-3, ночью -2…-22. Местами выпадет умеренный снег.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 24.01.21

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