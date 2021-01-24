Коронавирусная статистика: 392 зараженных, 15 умерших

В Свердловской области за прошедшие сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 392 человек. Выписались из медицинских учреждений чуть больше – 404 пациента.

Общее количество заболевших – 67 918 человек. Официально за последние 24 часа зарегистрировано 15 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 1922 свердловчанина.

Екатеринбург, Анна Темрук

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