В Свердловской области рекордные морозы сменятся плюсовой температурой

На Среднем Урале после сильных морозов наступит потепление. Уже сегодня синоптики обещают до +1, только на крайнем севере региона будет около -16…-21 ºC. Завтра в целом по области будет +2…-3. Возможен небольшой снег, ожидается гололедица. В Екатеринбурге сегодня будет около нуля, завтра на градус холоднее.

Середина января в Свердловской области отметилась сильными морозами. «Вторая десятидневка января выдалась на Урале морозной, холоднее нормы на 2-5 °C, на севере Свердловской области – на 6-8 °C. В северных районах Свердловской области подобные морозные периоды повторяются один раз в 14 лет. По наблюдениям метеостанции Ивделя средняя декадная температура составила -27,7 °C, еще морознее этот период был в 2006 году (средняя -30 °C). Осадков за прошедший период января набралось много: уже одна-полторы, в Екатеринбурге – две месячные нормы», – сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Начавшаяся неделя ожидается теплее обычного.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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