Коронавирусные данные: 386 новых случаев, 199 человек подключены к ИВЛ

В Свердловской области за прошедшие сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 386 человек, 396 выписаны из больниц.

Общее количество заболевших – 68 304. Официально за последние 24 часа скончались 16 жителей региона. Всего зафиксировано 1 938 летальных исходов.

«Состояние 469 госпитализированных оценивается как тяжелое, 290 из них находятся в реанимации, в том числе 199 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 491. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

Начался суд над мужчиной, обвиняемым в убийстве жены и нападении на пристава в здании суда. / В повестке завтрашнего заседания заксо нет утверждения министра финансов. / Почему Екатеринбургу так не везет с уборкой улиц – колонка читателя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»