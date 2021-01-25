Осужден уралец, убивший знакомого, который пытался задушить его дочь

В Краснотурьинске осужден местный житель, признанный виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, накануне убийства подсудимому привезли дрова, и он позвал знакомого помочь их распилить. «Прибывший на следующий день помощник был с сильного похмелья, однако пилить дрова он помог», – уточнил Горелых.

В СУ СКР добавили, что после этого хозяин дома сел смотреть телевизор в своей комнате, а гость пошел на кухню выпивать с его взрослой дочерью. Внезапно подсудимый услышал громкий шум из кухни и крик о помощи. Войдя на кухню, он увидел, что гость душит его дочь, при этом женщина уже начала хрипеть. Подсудимый попытался оттолкнуть нападавшего, но гость лишь отмахнулся от него. Тогда отец схватился за нож и нанес гостю несколько ударов. Потом он попросил дочь вызвать скорую. Пострадавший с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с него 300 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда, причинённого родственникам погибшего мужчины.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Краснотурьинск. Другие новости 25.01.21

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