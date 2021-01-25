На Вторчермете девочка-подросток попала под трамвай (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Титова девочка попала под трамвай. Как сообщили в городском УГИБДД, это произошло сегодня около 8 часов утра. Вагоновожатая трамвая № 34 ехала со стороны Титова на Сухоложскую и сбила 14-летнюю девочку, которая переходила пути в неположенном месте. По словам женщины, она заметила в 15 метрах от себя пешехода в капюшоне, применила экстренное торможение и просигналила, но девочка не остановилась. Она не смотрела по сторонам, в результате трамвай задел рюкзак, девочка упала. Пешеходный переход находится в 30 метрах от случившегося. Мама школьницы объяснила гаишникам, что обычно девочка соблюдает ПДД, но сегодня торопилась в школу. Девочка госпитализирована в 9-ю больницу с ушибом мягких тканей головы.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей напомнить детям о правилах безопасного перехода через дорогу. Необходимо проговорить, что капюшон закрывает обзор, переходить проезжую часть необходимо только в специально отведенных местах – пешеходных переходах и перекрестках. Перед переходом сначала нужно остановиться, убедиться в безопасности и только затем начинать переходить дорогу, постоянно контролируя ситуацию по сторонам», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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