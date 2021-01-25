Эксперт: вопрос о доверии к Куйвашеву сейчас вообще не стоит. Губернатора нет в повестке

Администрация президента провела очередной учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Участников семинара ознакомили с регионами – лидерами и аутсайдерами по такому показателю, как уровень доверия главе региона и президенту. Свердловская область, по всей видимости, оказалась в числе середняков – не лидер, но и не аутсайдер. Ее название не прозвучало.

Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил «Новому Дню», что рейтинг у региона достаточно высокий. «Смотримся на общем уровне очень неплохо. Особенно учитывая, что у нас непростой регион, всегда достаточно высокий процент людей, с чем-то несогласных. Но вопросов к нам не было», – сказал чиновник.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, доверие к губернатору есть, но не потому, что он что-то делает или не делает. Такой вопрос вообще не стоит. «Губернатор совершает какие-то ритуальные действия, но не делает ничего такого, чтобы поднять уровень доверия к себе. Его нет в повестке. Вот помните, когда он последний раз сам ходил по городу и говорил, что вот здесь и здесь надо почистить? Это было в 2014-2015 годах, во время конфликта с городом. Теперь этого нет. Ситуацию можно оценивать и как хорошую, и как плохую. Она никакая», – считает эксперт.

Он также прокомментировал попадание в пятерку лидеров губернатора соседней Курганской области Вадима Шумкова: «В Кургане губернатор активный, хорошо себя ведет, активен в соцсетях. Эффективно организована работа в информационном пространстве, налажен диалог с населением. Но вообще-то мне бы очень хотелось посмотреть, по каким критериям их оценивали».

Другой политолог, пожелавший остаться неназванным, прокомментировал слова Бидонько одной строкой: «Ну а что он вам еще мог сказать? «У нас все плохо, нас сильно ругали»?»

Ранее РБК сообщил, что в список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам – Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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