На железнодорожном вокзале Екатеринбурга обрушился потолок

В одном из выходов из здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге рухнул подвесной потолок. ЧП случилось накануне, по сообщениям очевидцев, никто не пострадал, но пробираться к дверям людям пришлось через упавшие конструкции.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что проводят проверку. «В случае выявления фактов бездействия либо иного ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящих под угрозу здоровье граждан, в адрес руководителя организации, допустившего нарушение законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования», – прокомментировали в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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