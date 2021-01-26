Уральская таможня за 2020 год изъяла в 16 раз больше наркотиков, чем за 2019-й

Число уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков, осталось на прежнем уровне, но количество запрещенных средств существенно выросло по сравнению с 2019 годом. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В 2020 году, по данным ведомства, было изъято 54 кг запрещенных веществ, что в 16 раз превышает прошлогодние показатели. Фролов полагает, что это связано с улучшением качества работы сотрудников УТУ: «В течение прошлого года укомплектованность правоохранительных подразделений существенно выросла – на 10%. Это первое. И второе – повышение профессиональных навыков тех людей, которых мы принимаем на службу».

Уральское таможенное управление проверило более 5 тысяч транспортных средств, в которых оказалось 6,2 тысячи тонн продукции с нарушениями. В основном это товары изъятия, привозимые из Казахстана. 32 тонны санкционных продуктов и товаров были уничтожены.

Екатеринбург, Анна Темрук

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