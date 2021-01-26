В Свердловской области на фоне сокращения тестирований резко упала заболеваемость коронавирусом

В Свердловской области зафиксировано резкое снижение суточной заболеваемости Covid-19. За последние 24 часа было выявлено 358 новых случаев коронавируса (+115 в Екатеринбурге). Снижение до таких показателей произошло впервые за 2,5 месяца. По данным ИЦК Свердловская области занимает седьмое место в России по статистике распространения заболеваемости. При этом в регионе остается высокая смертность. За минувшие сутки скончались еще 18 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв достигло 1 956.

«Состояние 443 госпитализированных оценивается как тяжелое, 279 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 191 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2 395. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

Всего за сутки были выписаны после лечения 370 человек.

Отметим, что, по данным того же оперштаба, в последние дни в Свердловской области снижается количество тестирований на коронавирус. Так, 22 января было сделано 13 559 исследований, 24 января – 8 414 исследований, а за вчерашний день, 25 января – 6 034 теста.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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