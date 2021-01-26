УФНС: самый большой налоговый долг физического лица – 20 миллионов

Начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС по Свердловской области Артем Балюра на сегодняшней пресс-конференции назвал самые крупные суммы задолженностей, накопленных свердловчанами.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Балюра рассказал, что рекордсмен по имущественным налогам – на землю, недвижимость, транспорт, – задолжал порядка 5 млн рублей. «Человек просто не смог справиться с тем объемом имущества, которое ему принадлежит, и накопил такую задолженность, – рассказал он. – Помимо этого, есть должники, в отношении которых исчислен налог по доходам физических лиц порядка 20 млн рублей».

Также Артем Балюра рассказал, что пока еще нет цифр по совокупной задолженности свердловчан на 1 января 2021 года, но есть на 1 декабря 2020 года: совокупный долг физических, юридических лиц и ИП по области составил 35 млрд 963 млн рублей. Для сравнения: данные на 1 декабря 2019 года – 35,5 млрд рублей, на 1 января 2018 года – 42 млрд рублей.

Совокупный долг физических лиц по имущественным налогам на 1 декабря 2020 года составил 2 млрд 362 млн рублей, тогда как в начале года было 3,8 млрд рублей, то есть произошло устойчивое снижение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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