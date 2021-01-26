Екатеринбуржец не получит 20 тысяч за то, что его не обслужили в кафе без маски

Свердловский облсуд поддержал решение Чкаловского райсуда, который отказал екатеринбуржцу в праве совершать покупки без санитарной маски. Кроме того, истцу отказано в компенсации морального вреда, которую он запросил.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, в июле 2020 года горожанин захотел купить стаканчик колы в кафе на Ясной, 2. Но так как мужчина был без маски, на кассе ему отказали в продаже. Покупатель посчитал, что его права нарушены, так как в Гражданском кодексе РФ нет упоминаний о ношении масок в магазинах. Мужчина подал иск к ООО «Региональная сеть предприятий питания» в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о компенсации морального вреда. Он запросил 20 тысяч рублей.

В суде первой инстанции установили, что продавец не может оказывать предпочтение одному покупателю перед другим за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. «Таковыми могут выступать нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», – решили в суде. В связи с распространением коронавируса на федеральном, а затем на региональном уровне было установлено требование обязательно носить маски при посещении торговых точек и заведений общепита. В случае несогласия посетителя исполнять эти условия

продавец вправе отказать ему в обслуживании. Чкаловский суд отказал истцу в его требованиях в полном объеме. Гражданин не согласился и подал апелляцию в облсуд, но там решили так же.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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