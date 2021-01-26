ДТП на Челябинском тракте: четверо госпитализированы (ФОТО)

Сегодня днем на Челябинском тракте случилось ДТП с участием двух машин: водитель легковушки въехал в грузовик, который стоял на обочине из-за поломки.

Помимо виновника аварии в машине «Шевроле Авео» находились еще три пассажира, их увезли в больницу.

«В результате столкновения грузового и легкового автомобиля 4 человека получили травмы, все они госпитализированы», – сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительным данным, пострадавшие – жители города Снежинска.

Екатеринбург, Анна Темрук

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