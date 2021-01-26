Екатеринбург превратился в Грязьбург (ФОТО)

В Екатеринбурге сильные морозы сменились резким потеплением. Весь неубранный с дорог снег вперемешку с «бионордом» тут же превратился в грязевые кучи. В центральной части города снегоуборочная техника удаляет с дорог эти коричневые массы. На тротуарах, между тем, весьма скользко.

Как ранее озвучил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, существует регламент, по которому дороги должны очищаться за 6 дней после окончания снегопада. В реальности же требуется гораздо больше времени. «Надо 15-16 дней, и мы все уберем, если снегопад закончится. Но проблема в том, что снегопад-то не заканчивается, приходится возвращаться обратно», – сообщил сегодня в ЕГД чиновник.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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