Уралец зарезал знакомую за шутку про «космонавта»

В Талице осудили местного жителя за убийство знакомой, которая в шутку назвала его космонавтом.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел 27 апреля 2020 года. 53-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал в компании знакомой. В какой-то момент женщина решила в шутку назвать его «космонавтом», намекая на срочную службу в космических войсках во времена СССР. Мужчина негативно отнесся к такому заявлению и ответил, что он служил в космических войсках лишь сварщиком.

Через какое-то время потерпевшая увидела у подсудимого нож, которым он собирался нарезать закуску, и продолжила подшучивать над ним. В определенный момент женщина выкрикнула: «Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!», после этого мужчина несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Талица, Марина Симбирятина

Талица. Другие новости 26.01.21

Екатеринбург превратился в Грязьбург (ФОТО). / Куйвашев пригласил к себе в замы мэра Каменска-Уральского. Тот согласился. / ДТП на Челябинском тракте: четверо госпитализированы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»