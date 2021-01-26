В Сысерти открылся современный зал единоборств

26 января в Сысерти, в ДЮСШ «Мастер-Динамо» (мкр. Новый, 21), торжественно открылся новый зал единоборств. Это стало совместным проектом муниципалитета и Клуба самбо УГМК (Верхняя Пышма). Администрация городского округа взяла на себя обязательства по реконструкции и ремонту здания, а Клуб самбо УГМК в рамках программы по развитию национального вида спорта на территориях присутствия компании оснастил помещение спортивным инвентарем, постелил профессиональное борцовское покрытие (на два ковра) и установил трибуны. Заниматься в секции самбо в новом зале смогут порядка 350 детей и подростков, сообщили в

Со знаменательным событием юных спортсменов и всех горожан поздравили глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских, президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов, генеральный директор КС УГМК Валерий Стенников и директор ДЮСШ «Мастер-Динамо» Игорь Демидов.

Президент областной федерации самбо поблагодарил администрацию муниципального образования и КС УГМК, что они дали возможность в это сложное время появиться столь важному спортивному объекту: «Мы очень заинтересованы в том, чтобы самбо расширяло свою географию на территории всей Свердловской области, – сказал Шухрат Махмудов. – Пусть этот зал будет вашим гостеприимным домом, который поможет вам стать тем, кем вы мечтаете. Несите любовь к этому дому, относитесь к нему с душой, и он обязательно ответит вам благодарностью. Уверен, что ещё долгие-долгие годы вы будете с теплотой вспоминать время, проведенное здесь».

В финале юных самбистов Сысерти ожидал настоящий чемпионский мастер-класс в исполнении главных звезд КС УГМК: шестикратного чемпиона мира Альсима Черноскулова, пятикратного чемпиона мира Ильи Хлыбова, чемпионов мира Станислава Скрябина и Владимира Гладких.

«Безусловно, в ребятах чувствуется большой потенциал, – поделился Илья Хлыбов, которого, как и его коллег, подрастающее поколение в этот день основательно побросало на ковер. – И очень приятно, что такие спортсооружения позволяют грамотно и правильно этот потенциал реализовать».

Напомним, что программа поддержки детского самбо в городах присутствия УГМК действует с 2017 года. Сегодня, помимо Свердловской области, ею охвачены еще три региона. Это десять городов, без малого 20 залов и секций и почти 2 000 занимающихся.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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