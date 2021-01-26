Бывшая замруководителя свердловского УФССП получила 8 лет колонии за взятку в 1,7 млн рублей

Бывшая замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова 1980 г.р. признана виновной в получении взятки.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, второй отдел по расследованию особо важных дел доказал, что в период с июня 2018 по февраль 2019 годов Сидорова получила от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей за то, что судебные приставы не стали разыскивать предпринимателя, в отношении которого велось судебное производство. На денежные средства и имущество коммерсанта был наложен арест, но за взятку было вынесено постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении этого имущества.

Взятка Елене Сидоровой была передана через посредников, которые были освобождены от уголовной ответственности в связи с активным сотрудничеством со следствием. По этой же причине избежал суда сам взяткодатель.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Но реальное отбывание срока отложено до достижения её ребёнком 14-летия.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что в ходе ОРМ сотрудники подразделения ОЭБ и ПК УМВД совместно с коллегами из УФСБ установили личность подозреваемой и задержали ее. При осмотре квартиры Сидоровой сотрудники полиции обнаружили большое количество вещественных доказательств, подтверждающих вину женщины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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