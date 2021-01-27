В Екатеринбурге эвакуируют университет и детские сады: «Написали, что 21 бомба»

В Екатеринбурге утром эвакуировали несколько детских садов и Уральский аграрный университет – из-за сообщений о минированиях. «В 9:34 утра на несколько основных почтовых адресов поступили сообщения, написали, что в здании 21 бомба. Все экстренные службы мы оповестили, провели эвакуацию», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь вуза Юлия Филимонова. По ее словам, в здании утром находились только преподаватели, студентов не было, у них сессия в дистанционном формате.

Из-за аналогичных угроз прошла эвакуация в детсадах города. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городского департамента образования, по их данным, эвакуировали четыре детсада, малышей и взрослых вывели в соседние образовательные учреждения. На месте работают правоохранительные органы, как только они завершат проверку, воспитатели и дети вернутся в свои здания.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что прокомментирует случившееся после окончания проверочных мероприятий.

Накануне неизвестные сообщили о минировании пяти образовательных учреждений в Камышлове, в зданиях ничего не нашли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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