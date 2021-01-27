До 1 февраля в небе над Екатеринбургом можно наблюдать пролеты МКС

Всю неделю екатеринбуржцы по вечерам смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции. МКС выглядит как яркая звезда, которая очень быстро пересекает небосклон. Ее легко можно увидеть невооруженным глазом.

«Будут наблюдаться участки полета от восхода станции на западе до погружения в тень на юго-востоке в районе пояса Ориона», – сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал новую акцию протеста. / В Екатеринбурге эвакуируют университет и детские сады: «Написали, что 21 бомба». / Подробности ДТП на Челябинском тракте: водитель нашел пассажиров на сервисе по поиску попутчиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»