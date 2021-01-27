Сквозь снежную равнину: полицейские отогрели застрявших на трассе людей и их кошку

Полицейские Красноуфимска помогли людям и их кошке, которые застряли на автотрассе Пермь – Екатеринбург.

Как сообщили в МО МВД «Красноуфимский», экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Соснина и лейтенанта полиции Алексея Торопова заметили ВАЗ-2115, стоявший у края проезжей части.

В машине находились супружеская пара, 15-летний подросток и кошка. Оказалось, что у автомобиля неожиданно заглох мотор. К моменту появления ДПС граждане стояли на трассе уже около двух часов. Никто из проезжавших мимо автолюбителей помощи им не предложил, а оставить машину без присмотра они побоялись. Патрульные сразу же пересадили семью в свой автомобиль, где люди и их питомец смогли согреться. Через некоторое время прибыл родственник граждан и на буксировочном тросе забрал машину в ремонт. Семья поблагодарила сотрудников органов внутренних дел за оказанную помощь.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Красноуфимск. Другие новости 27.01.21

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