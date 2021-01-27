Мэрия запретила парковку еще на трех улицах

Администрация Екатеринбурга продолжает увеличивать места с запретом парковки транспорта. МБУ «Центр организации движения» установил знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на участке улицы Сурикова от Фурманова до Щорса, во внутреннем проезде между домом № 6 на улице Стачек и домом № 3г на улице Старых Большевиков, и во внутриквартальном проезде от дома № 60/1 на улице Токарей до дома № 2 на улице Металлургов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения поставлены по просьбе жителей, которые неоднократно жаловались на заторы на этих участках. Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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