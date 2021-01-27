Фонд святой Екатерины оплатит реабилитацию мужчины, у которого развился постковидный паралич (ФОТО)

Фонд святой Екатерины оплатит реабилитацию 48-летнего Алексея, у которого после коронавирусной инфекции был диагностирован синдром Гийена-Барре. Это редкое осложнение, при котором возникает мышечная и суставная слабость и развивается паралич дыхательного центра.

Как рассказали «Новому Дню» в фонде, сейчас Алексей находится на лечении в клинике реабилитации доктора Волоковой, где в течение нескольких месяцев ему предстоит восстановить чувствительность мышц, суставов и передачу нервных импульсов. Все расходы по лечению взял на себя председатель Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин.

По словам главного врача медицинского центра Андрея Ярунина, у Алексея есть все шансы вернуться к прежней жизни: «Сейчас мы на начальном этапе реабилитации, поэтому пока сложно сказать, сколько времени потребуется на восстановление. Позитивный прогноз – два месяца. У нас большие планы: он начнет ходить и вернется на работу. Наша цель – набрать мышечную массу и восстановить мелкую моторику. Мы ему поставили задачу выйти на своих ногах отсюда».

Ежедневно с Алексеем работает мультидисциплинарная бригада из невролога, травматолога, физиотерапевта, реабилитолога, инструктора по лечебной физкультуре и психолога. Сама реабилитация тоже комплексная – это работа на подвесных тренажерах, суставная гимнастика, курс эрготерапии и большой объем самостоятельных упражнений. Для Алексея уже подобрано специальное питание, насыщенное биологически активными добавками для роста мышц.

«К нам обратилась жена Алексея с просьбой помочь в реабилитации. Учредители достаточно быстро отреагировали, и лечение тут же началось. Сейчас в центре восстанавливаются еще несколько человек, которым помогает фонд, поэтому мы ежедневно стараемся отслеживать их состояние», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что Фонд святой Екатерины в августе прошло года взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой из Магнитогорска, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи ручьи». За шесть месяцев девушка добилась серьезных результатов в восстановлении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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