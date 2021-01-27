Приехали, содрали снег и уехали – уборочная техника завалила улицу Вонсовского (ФОТО)

Жители Екатеринбурга обратились в редакцию РИА «Новый День» с жалобой на коммунальщиков. Сегодня утром уборочная техника приехала на улицу Вонсовского. Грейдерами была почищена проезжая часть на участке от Амундсена до Чкалова. Однако вместо того чтобы увезти все содранные с дороги снежные комья, уборщики просто оставили их лежать где придется. Грейдерами также были закопаны припаркованные вдоль дороги машины.

Как сообщают жители Екатеринбурга, с момента уборки прошло уже более шести часов, однако грязные снежные валуны так и остаются на проезжей части. В результате двухполосная в оба направления дорога превратилась в однополосную в оба направления, что создает значительные затруднения как для автолюбителей, так и для курсирующего по Вонсовского общественного транспорта.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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