В Екатеринбурге построят уникальный образовательный центр – «Губернаторский лицей» (ФОТО)

В микрорайоне Солнечном к 2023 году, когда столица Урала будет праздновать свое 300-летие, появится «Губернаторский лицей». Проект образовательного центра накануне презентовали администрации города.

Это будет многофункциональный комплекс с общеобразовательной школой на 1 тысячу 200 учеников, стадионом, детским технопарком «Кванториум», медиацентром с публичной библиотекой, коворкингом, художественной и звукозаписывающей студиями. В спортивном блоке лицея откроют центр с трансформируемым залом и 12-метровым скалодромом.

Проект учебного заведения создавался, как поясняют представители «Форум-групп» – компании-девелопера района Солнечный – при участии горожан: был проведён опрос, какой они видят современную школу. Кроме того, проект удалось значительно усовершенствовать по рекомендации губернатора Евгения Куйвашева.

Все направления дополнительного образования объединят в блок с отдельным входом и просторным общим холлом. Блок будет открыт не только для школьников, но и для всех жителей района. На базе лицея городские власти организуют работу разнонаправленных кружков и секций для внеурочной познавательной деятельности юных уральцев и их родителей. Создание пилотного образовательного центра в Солнечном, по мнению временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Алексея Орлова, потребует новых подходов к управленческим, технологическим и градостроительным решениям.

«Лицей – в полной мере социальный и культурный образовательный кластер. Многофункциональный комплекс будет выполнять функции общеобразовательной организации, оказывать услуги допобразования. Совершенно новый объект напрямую связан с комплексным освоением территории и, безусловно, за такими проектами – будущее», – рассказал Алексей Орлов.

«Губернаторский лицей» станет ядром культурно-образовательного кластера, который создается в районе Солнечный. Соглашение о его возведении 1 сентября прошлого года подписали глава региона Евгений Куйвашев и председатель совета директоров генерального застройщика территории – компании «Форум-групп» – Олег Черепанов.

В кластер также войдут Центр художественной гимнастики – объект Универсиады 2023 года, новое здания для Уральского хореографического колледжа, а также четвертый в районе детский сад на 300 воспитанников.

По задумке архитекторов, здание дошкольного учреждения условно поделят на 7 независимых блоков. Проектом предусмотрены зона для коррекции и адаптации, пространства для занятий физкультурой, музыкой и наукой. Здесь же появятся соляная комната, зал физкультуры, кулинариум, центр искусств и ремесел, а также летняя терраса.

По мнению специалистов, образовательный комплекс в районе, включающий современный детский сад и «Губернаторский лицей», обеспечит единые педагогические подходы и преемственность на разных уровнях образования.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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