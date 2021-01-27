Сотрудников УГМК начали прививать от ковида

Сегодня в Уральской горно-металлургической компании началась прививочная кампания от коронавирусной инфекции нового типа.

Для работников УГМК вакцинация бесплатна, ставится всем желающим на добровольной основе. Перед прививкой у добровольцев берут кровь на антитела к коронавирусу, если они не найдены, то сотрудники проходят осмотр у терапевта, и, при отсутствии противопоказаний – допускаются к вакцинации.

«Все осмотры и процедуры проводятся в медицинских кабинетах предприятий УГМК, поэтому сотрудники могут поставить прививку в комфортных условиях, не прерывая рабочий процесс. Хочу выразить огромную благодарность руководству компании за заботу о нашем здоровье, за доступность и удобство вакцинации для сотрудников.

Разобравшись в механизме работы вакцины, я стал одним из первых, кто поставил прививку. Чувствую себя прекрасно», – и написал на своей страничке в фейсбуке пиарщик УГМК Алексей Свалов.

Он также добавил: «Считаю, что благодаря массовой вакцинации нам уже в скором времени удастся победить этот опасный недуг. Поэтому призываю своих коллег, знакомых, жителей Свердловской области и других регионов – делайте как мы, потому что только вместе, сообща, мы сможем противостоять этому заболеванию. Присоединяйтесь!»

Отметим, что в Свердловской области широкой прививочной кампании пока не ведется – препарат «Спутник V» получают только группы риска, в поликлиниках ведется сбор данных желающих получить вакцину, когда она в достаточном количестве появится в регионе.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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